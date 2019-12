Homem morre após partida de futebol com amigos na Feira

José Cardoso, de 33 anos, morreu depois de estar a jogar, com os amigos, numa partida de futebol popular da Liga de Ovar, esta manhã de domingo, no estádio do Sanguedo, na Feira. Decorria o jogo Sanguedo CVP Team e o Moreira Móveis quando o jogador caiu inanimado no meio do campo.O atleta foi levado, pela Cruz Vermelha de Sanguedo, para o hospital da Feira.José Cardoso terá entrado em paragem cardiorrespiratória quando chegou à unidade hospitalar. As manobras de reanimação não obtiveram sucesso e o jogador morreu. O óbito foi declarado nas instalações do hospital.Os amigos lamentam a morte do jovem nas redes sociais.