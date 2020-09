Queda de portão fatal para homem que ia alimentar os animais em Beja

Um homem de 53 anos morreu na noite de quarta-feira quando um portão lhe caiu em cima junto à Estrada Nacional 260, à saída de Beja para Serpa.

Segundo apurou o CM, o portão dava acesso a um parque de estacionamento de máquinas agrícolas e o homem iria alimentar alguns animais presos no local.





O homem é natural de Ficalho, no concelho de Serpa, e vivia no parque.

O acidente aconteceu por volta das 19h30 e o alerta foi dado às 20h03. A vítima, que vivia perto do local, teve morte imediata e o óbito foi confirmado no local pelo médico da VMER.



No local estiveram os bombeiros, PSP e VMER de Beja com 10 operacionais e quatro veículos.