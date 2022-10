Um homem, de 34 anos, morreu na sequência de um acidente de trabalho em Vale do Bouro, Celorico de Basto.



As circunstâncias do acidente estão a ser apuradas, mas tudo indica que o trabalhador da construção civil foi atingido por uma pedra quando um muro desabou.





Os bombeiros de Celorico de Basto foram chamados às 17h20, sendo que o óbito foi declarado no local.Foi já acionada uma ambulância para remover o corpo. No local estão ainda psicólogos do INEM, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e militares da GNR.