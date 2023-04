O corpo do homem, de 52 anos, que morreu afogado após cair das cascatas Tahiti, no Parque Nacional da Peneda, no Gerês, em Terras do Bouro, já foi retirado do local.



Um familiar da vítima ainda o tentou socorrer mas acabou por sofrer ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado às 11h15. No local estão 24 operacionais apoiados por nove viaturas.