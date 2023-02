Homem morre após ser esfaqueado e espancado em Loulé

Um homem foi espancado e esfaqueado, esta quinta-feira, junto a um carro, na zona de Loulé, e acabou por morrer no hospital de Faro.Segundo oapurou, a Polícia Judiciária (PJ) suspeita que se terá tratado de um ajuste de contas relacionado com negócios de tráfico de droga.A vitima foi esfaqueada e espancada e foi encontrada junto a um carro com os pneus furados parado na berma da estrada que liga Faro a Loulé, junto ao Mar Shopping.No local há ainda marcas de sangue no chão e dentro do carro.O homem ainda foi transportado para o hospital mas acabou por morrer.A PJ está a fazer diligências para tentar localizar o suspeito ou suspeitos desta morte violenta. Por enquanto to ainda não há detidos.