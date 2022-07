Um homem, de 28 anos, morreu no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, vítima da enorme perda de sangue que sofreu após ter sido esfaqueado numa perna, atingindo a artéria femoral, numa rixa de rua. A desordem, investigada pela Polícia Judiciária, feriu ainda um homem de 29 anos.



Fonte policial explicou ao CM que patrulhas foram chamadas, perto das 21h00 de sábado, devido a um alegado confronto de gangs no Parque Urbano do Reguengo, em Lisboa.









