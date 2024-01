Homem morre após ser esfaqueado no pescoço no Montijo

Um homem morreu esfaqueado no pescoço, na noite deste domingo, no Montijo.



A vítima tinha cerca de 30 anos e o óbito foi declarado no local. Os ferimentos no pescoço foram muito graves e já nada havia a fazer para reverter a situação.





Há ainda duas mulheres que sofreram ferimentos ligeiros. Uma delas é a homicida e ficou com ferimentos nas mãos. A outra ficou ferida na zona da coxa. Foram ambas transportadas para o hospital do Barreiro.O homicídio aconteceu poucos minutos antes das 23 horas do último dia do ano. A PSP e os bombeiros estiveram no local.A Polícia Judiciária também foi acionada e está a investigar.A noite de passagem de ano no Montijo ficou marcada pela violência.