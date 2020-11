Homem morre atingido por árvore de grande porte em Barcelos

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta terça-feira em Milhazes, no concelho de Barcelos, atingido por uma árvore de grande porte, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

Segundo a fonte, ainda não estão apuradas as circunstâncias do acidente, mas as primeiras informações apontam para um acidente de trabalho.

"Segundo as primeiras informações, o homem estaria a cortar a árvore e terá sido atingido pela mesma", referiu.

O alerta foi dado pelas 11:50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e uma viatura médica de emergência e reanimação.

O óbito foi declarado no local.

A GNR tomou conta da ocorrência.