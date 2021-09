Um homem, de 53 anos, morreu este sábado após ter sido atingido por um eucalipto que estava a cortar, numa zona de pinhal, em Labruge, Vila do Conde. A árvore, com mais de 20 metros, esmagou por completo a vítima.O homem estava acompanhado por familiares que ficaram em choque e necessitaram de receber apoio por uma equipa de psicólogos. A GNR esteve no local a realizar as perícias e a falar com as testemunhas do acidente.