Homem morre atingido por árvore que estava a cortar

Um homem, de 62 anos, morreu, esta manhã de sexta-feira, depois de ter sido atingido por uma árvore, em Vale de Cambra. A vítima estaria a proceder ao corte de um carvalho.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros de Vale de Cambra, para uma ocorrência relacionada com queda de árvore, no lugar de Casal de Arão, em Cepelos. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e a ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foram acionadas para o local.A GNR de Vale de Cambra também foi mobilizada e investiga as circunstâncias do acidente. O corpo foi levado, pelos bombeiros de Vale de Cambra, para o instituto de medicina legal da Feira.