Um homem de 63 anos morreu ao ser atingido por um eucalipto, esta manhã, no lugar de Seixegal, em Barbeita, Monção, onde decorriam trabalhos de abate de eucaliptos.



O alerta foi dado às 09h44 e a vítima ainda foi socorrida no local aos ferimentos graves, tendo sido transportada para o centro de saúde de Monção com acompanhamento da SIV, mas acabou por não resistir e óbito foi declarado no Sub-Monção, apesar das manobras de reanimação.





A GNR foi ao local.