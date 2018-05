Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre atingido por máquina em Amares

Lâmina de metal feriu operário na cabeça. Ricardo Oliveira tinha 37 anos.

Por Fátima Vilaça | 09:01

Ricardo Oliveira, 37 anos, não resistiu ao grave corte que sofreu na cabeça, este sábado de manhã, quando foi atingido por uma máquina de cortar painel metálico, na empresa onde trabalhava, em Lago, Amares. A lâmina industrial provocou-lhe um corte profundo no crânio. Teve morte imediata.



O acidente de trabalho, que aconteceu às 09h10, deixou os colegas inconsoláveis. Os dez homens que estavam na empresa tiveram de receber apoio psicológico, já que foram eles próprios a encontrar Ricardo Oliveira deitado sobre um painel metálico, com um corte bastante visível no crânio.



À chegada ao local, os bombeiros de Amares verificaram que o trabalhador estava já sem vida. "Encontrámo-lo no chão, já sem sinais vitais e um ferimento bastante profundo na parte de trás do crânio", confirmou ao CM Domingos Ferreira, adjunto dos Bombeiros Voluntários de Amares.



Os responsáveis da empresa de painéis isotérmicos Pinel 2000 lamentaram o acidente fatal. Ricardo Oliveira vivia em Lago, era casado e deixa uma filha de cinco anos.