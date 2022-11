Um homem com cerca de 50 anos morreu, esta sexta-feira, após ter sido atingido por uma pedra na aldeia de Soutelo, Chaves.O comandante dos bombeiros de Salvação Pública, José Carlos Silva, explicou que a vítima estaria a retirar o trator de um armazém e que se suspeita que o arco de proteção do veículo tenha batido na padieira de pedra da porta, a qual caiu e atingiu o homem.O alerta foi dado às 14h38 e o óbito foi confirmado no local.