Homem morre atingido por poste de luz em Barcelos

Fernando da Silva Lopes, de 60 anos, morreu esta quinta-feira de manhã, após ter sido atingido por um poste de eletricidade, num terreno particular junto à EN205, em Ucha, Barcelos. A vítima estava a ajudar a reforçar um muro de suporte de uma rampa de acesso quando a terra cedeu e o poste tombou, atingindo o sexagenário na cabeça.O alerta foi dado às 10h45. Os Bombeiros de Barcelos e o INEM ainda socorreram a vítima, retirando-a debaixo do poste. Foi levada para a ambulância, mas acabou por morrer a caminho do Hospital de Braga."Ouvi um estrondo enorme, com o barulho do poste a cair. Atravessei a rua e vi o homem debaixo do poste. Ainda respirava e eu fui lá tentar arrastar a terra para o aliviar do peso", contou aouma testemunha, que não quis ser identificada. "Os dois trabalhadores que estavam com ele fugiram. Deixaram-no lá, sozinho, sem prestar apoio. Tive de ser eu e outras pessoas do café a ajudar, até chegarem os bombeiros", rematou a mesma testemunha, revoltada com a situação.A GNR de Barcelos está agora a investigar as circunstâncias deste acidente e já participou o caso à Autoridade para as Condições no Trabalho. "Com a chuva dos últimos dias, aquele muro cedeu e estavam a tentar reforçar a estrutura quando o acidente aconteceu", indicou o proprietário do terreno onde o poste tombou - mas que não tem responsabilidade naquela obra.tentou esta quinta-feira ouvir o responsável da empreitada, mas sem sucesso até ao fecho desta edição.