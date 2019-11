Homem morre atropelado em Vila Nova de Gaia

Um atropelamento esta segunda-feira ao final do dia, em Sandim, Vila Nova de Gaia, provocou a morte a um homem com cerca de 45 anos.



A vítima foi colhida por um carro quando passava a EN 222, em frente ao restaurante "O Sargento".



O óbito foi declarado no local e o corpo foi depois levado para o Instituto Medicina Legal do Porto.



O alerta foi dado pelas 19h50.



No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Crestuma, a GNR de Lerver e o INEM, num total12 operacionais, apoiados por seis viaturas.