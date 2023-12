Viatura Médica de Emergência e Reanimação

Um homem de 77 anos morreu atropelado, na noite deste sábado, junto à igreja de São Romão da Vila de Arões, em Fafe.O óbito foi declarado no local. Foram acionados a(VMER) de Guimarães e a GNR.O Comando Sub-Regional do Ave da Proteção Civil foi responsável pela remoção do cadáver.