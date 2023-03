Homem morre atropelado na A6 entre Elvas e Badajoz

Um homem, com cerca de 70 anos, morreu atropelado ao início da noite desta terça-feira na A6, entre Elvas e Badajoz, junto à saída para Caia, a cerca de um quilómetro da fronteira.A vítima caminhava junto ao separador central da autoestrada, quando foi colhida por um pesado de mercadorias ao km 156, no sentido Elvas Badajoz.Não há, para já, explicação para este homem andar a pé em plena autoestrada, numa zona sem residências e sem o mesmo ter qualquer tipo de veículo que pudesse ter avariado.A circulação na A6 manteve-se, de forma alternada, até à remoção do cadáver e limpeza da via.O alerta foi dado pouco depois das 20 horas e, no local, estiveram elementos dos bombeiros de Elvas, do INEM, da GNR e também da Brisa, num total de 11 operacionais apoiados por 6 viaturas.