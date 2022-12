Um homem, de 60 anos, morreu esta quarta-feira à noite atropelado em Vila Nova de Anha, Viana do Castelo. As circunstâncias do acidente ainda estão a ser apuradas, mas tudo indica que a vítima foi colhida por um carro quando atravessava a Estrada Nacional 13 numa zona sem passadeira.



O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR foi acionado para o local e efetuou várias perícias. Os bombeiros de Viana do Castelo também foram acionados para remover o cadáver.