Homem morre atropelado pelo próprio carro na Mealhada

O alerta para os bombeiros foi dado às 11h21.

Por Lusa | 18:25

Um homem de 75 anos morreu esta quarta-feira depois de ter sido atropelado pelo próprio carro, na rua das Cavadas, Mealhada, distrito de Aveiro, disse à Lusa fonte da corporação local de bombeiros.



"À nossa chegada deparámo-nos com a vítima em paragem cardiorrespiratória, debaixo do próprio carro", disse o segundo comandante dos Bombeiros da Mealhada, José Duarte.



O mesmo responsável referiu que foi necessário levantar a viatura para retirar a vítima, a quem foram efetuadas manobras de reanimação, sem sucesso.



O óbito foi declarado no local pelo médico do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e o cadáver foi transportado para o gabinete médico-legal de Coimbra.



Ao local acorreram os Bombeiros da Mealhada com seis homens, apoiados por uma ambulância e um veículo de desencarceramento, e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação, além da GNR.