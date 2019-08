Um homem de 35 anos morreu esta quinta-feira à tarde depois de ter sido atropelado em Almaça, no concelho de Mortágua, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.Segundo a mesma fonte, o homem "foi atropelado por um pesado" na Estrada Nacional 228, tendo o alerta sido dado às 16:17.O óbito foi declarado ainda no local do acidente, para onde se deslocaram 19 operacionais, apoiados por seis viaturas.