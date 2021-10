Um homem de 48 anos morreu este domingo, na Calçada do Pé da Cruz, em Monchique, após ter sido atropelado por uma viatura. O alerta foi dado às 11h09. Os Bombeiros Voluntários de Monchique e o INEM acorreram ao local, tendo procedido a manobras de reanimação, mas sem sucesso. “O óbito acabou por ser declarado no local pela equipa do INEM”, confirmou o adjunto de comando dos bombeiros, Eduardo Vila.









Um helicóptero do INEM chegou a ser ativado para transportar a vítima ao hospital mas acabou por ser desmobilizado. A GNR está a investigar as circunstâncias do acidente.