Um idoso, com cerca de 80 anos, morreu depois de ser atropelado por um carro, esta tarde de terça-feira, em Gião, Santa Maria da Feira.O alerta foi dado as 18h02. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.Uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira e os bombeiros de Lourosa estão no local. Aguarda-se a chegada do núcleo de investigação de crimes em acidentes de Viação da GNR de Aveiro.Em atualização