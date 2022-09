Um homem de cerca de 50 anos morreu atropelado por um comboio em Arcozelo, Barcelos, na noite desta quinta-feira. O alerta foi dado às 20h29, sendo que a vítima foi colhida numa passagem de nível.



As circunstâncias do acidente estão ainda a ser ainda a ser apuradas. A linha do Minho encontra-se neste momento cortada.





No local estão os bombeiros de Barcelos, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e ainda a PSP.