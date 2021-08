Homem morre atropelado por comboio na Linha do Oeste no Cadaval

Um homem morreu esta quarta-feira atropelado por um comboio na Linha do Oeste, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa, disseram à Lusa fontes da GNR e Proteção Civil.A circulação foi suspensa temporariamente entre Outeiro e Bombarral. De acordo com o 2º comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, Vítor Gaspar, do atropelamento ferroviário, ao quilómetro 78,750, resultou uma “vítima mortal, um homem aparentemente entre 70 e 75 anos”.