Homem morre atropelado por metro de superfície em Vila do Conde

Contactada pela Lusa, fonte da Metro do Porto explicou que o homem terá atravessado durante a passagem do metro que seguia no sentido Póvoa de Varzim-Porto.

Um homem com cerca de 70 anos foi atropelado mortalmente pelo metro de superfície esta sexta-feira, perto da estação de Santa Clara, em Vila do Conde.O acidente aconteceu pelas 11h.Segundo testemunhas, o metro travou bruscamente e os passageiros . Quando os passageiros saíram da composição, encontraram o homem já sem vida, colhido pela carruagem.A vítima foi retirada cerca do meio dia, numa operação complicada devido à posição do corpo.No local estiveram 17 operacionais, apoiados por sete viaturas.A PSP esteve no local a ouvir algumas testemunhas e a realizar algumas perícias.Linha já foi reaberta.