Um homem, de cerca de 60 anos, morreu, esta noite de sexta-feira, atropelado por uma mota na VCI, no sentido Freixo/Arrábida, junto à saída para o centro do Porto.



No local esteva a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de S. João. O motociclista, de 47 anos, também ficou ferido e, depois de assistido, foi transportado para o Hospital de S. João.





As causas em que se deu o atropelamento são ainda desconhecidas. A PSP esteve no local e investiga.