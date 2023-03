Um homem de 35 anos morreu atropelado quando empurrava o carro, manobrando o volante do lado de fora, junto da porta do condutor, por ter ficado sem combustível. O acidente ocorreu em dezembro de 2019, no IC9, em Alcobaça, e o condutor que causou a morte foi condenado a sete meses de prisão, por um crime de homicídio por negligência.









