Um homem de 69 anos foi encontrado carbonizado na noite de quarta-feira em casa de um familiar em Frazão, Paços de Ferreira.A vítima deslocou-se a casa do familiar para fazerem uma queimada no quintal mas o fogo acabou por se descontrolar. O homem não conseguiu fugir, devido às dificuldades motoras, e morreu queimado.O corpo já foi transferido para o Instituto de Medicina Legal. No local estiveram os bombeiros de Paços de Ferreira e a GNR tomou conta da ocorrência.