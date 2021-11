Um homem de 53 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, num incêndio habitacional no centro histórico de Guimarães. Para além da vítima, na casa estavam também a mãe e o irmão deste homem, que saíram ilesos do incêndio.





O fogo teve início no quarto da vítima e, à chegada ao local, os bombeiros de Guimarães encontraram o corpo já carbonizado. A operação de extinção do incêndio e retirada do cadáver demorou cerca de três horas.