Homem morre carbonizado em incêndio em Leiria

Um incêndio destruiu uma habitação e provocou a morte de um homem, na noite de segunda-feira no largo Marechal Gomes da Costa, no centro histórico de Leiria.Os bombeiros foram alertados para o incêndio pelas 23h15 e rapidamente extinguiram as chamas - impedindo a sua propagação a casas contíguas. Durante o combate, encontraram o corpo da vítima completamente carbonizado.As causas do fogo estão a ser investigadas pela Polícia Judiciária. As chamas foram combatidas por 11 operacionais dos Bombeiros Sapadores de Leiria, auxiliados por quatro viaturas.