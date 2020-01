Homem morre carbonizado na própria casa em Viseu

Um homem de 72 anos morreu esta quinta-feira carbonizado na sequência de um incêndio que deflagrou na sua habitação, na aldeia de Dade, nos arredores de Viseu. Um descuido com a lareira pode ter estado na origem do fogo, que está agora a ser investigado pela PJ.O alerta foi dado pouco depois das 10h00. Para o local foram chamados os Bombeiros Sapadores de Viseu, que encontraram a habitação, de construção antiga e quase toda em madeira, tomada pelas chamas. "Conseguimos entrar e extinguir o incêndio.Ao mesmo tempo tentámos localizar o único morador, o que acabou por acontecer. Estava a tentar escapar mas o soalho cedeu e caiu para a cave", avançou o subchefe principal Luís Ferreira.A GNR tomou conta da ocorrência e depois passou a investigação à Polícia Judiciária, que não encontrou indícios de crime. O corpo foi removido para a morgue do Hospital de Viseu para ser autopsiado.