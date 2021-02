Homem morre colhido pela própria viatura em Rio Maior

A GNR de Rio Maior está a investigar as circunstâncias que provocaram a morte de um homem que, ao que tudo indica, terá sido atropelado e esmagado pela sua própria viatura. A vítima mortal, de 63 anos, foi encontrada esta segunda-feira de manhã debaixo da carrinha de mercadorias, numa zona isolada próxima da localidade de Quintas, no concelho de Rio Maior.



Pelo cenário encontrado no local, as autoridades presumem que o homem terá parado e saído da viatura para abrir um portão, mas acabou por ser esmagado pela carrinha, que terá ficado mal travada. A vítima mortal vivia sozinha e não era vista há vários dias. Foi encontrada por um colega de trabalho que foi à sua procura.



