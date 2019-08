Homem morre colhido por carro após sair das urgências do hospital de Guimarães

Um homem de 49 anos morreu no hospital de Guimarães, no sábado de madrugada, após ter sido colhido por um carro quando regressava a casa a pé, depois de ter ido à Urgência, com dores abdominais.A vítima, Domingos Peixoto, vivia numa casa de acolhimento da paróquia de S. Miguel, em Vizela. As causas da morte estão por esclarecer.O atropelamento ocorreu na sexta-feira, pelas 18h15, na estrada que liga Guimarães e Vizela. Segundo o condutor que o atropelou, Domingos Peixoto caminhava na via e não conseguiu evitar o acidente.Ao, os bombeiros de Vizela confirmaram ter transportado a vítima "consciente e orientada", depois do atropelamento. O homem morreu cinco horas depois, no hospital.