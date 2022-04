Um homem de 54 anos, construtor civil e residente em Canas de Santa Maria, morreu esta sexta-feira após ser colhido por um carro, na EN2, em Vila Chã de Sá, Viseu. O alerta foi dado pelas 06h20."O condutor, de 25 anos, não se apercebeu da presença do peão e acabou por atropelá-lo. Está a decorrer a investigação para perceber as circunstâncias do acidente", explicou fonte da GNR de Viseu. O óbito foi declarado no local e o corpo seguiu para a morgue do Hospital de Viseu.