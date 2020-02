Homem morre colhido por comboio em Elvas enquanto apanhava espargos

Um homem de 33 anos, natural de Campo Maior, morreu este sábado colhido por um comboio na zona de Elvas, junto à ponte das hortas, quando seguia na sua moto.Cláudio Lucas estaria com um cunhado a colher espargos bravos, quando ambos atravessaram a linha ferroviária, pois este seria o caminho mais fácil sem que tivessem de abrir as portadas que separam as herdades ali existentes.Cláudio não se terá apercebido da presença da locomotiva, ao contrário do familiar, que ainda o tentou avisar do perigo, mas foi impossível evitar o acidente mortal. O alerta foi dado pelo próprio cunhado da vítima aos bombeiros, que acorreram ao local, mas já nada havia a fazer.O óbito foi confirmado pelo delegado de Saúde, já perto das 18h00, tendo o corpo sido depois transportado para o Instituto de Medicina Legal.Para o local foram mobilizados 10 operacionais e quatro viaturas, entre elementos dos bombeiros e militares da GNR. O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Trânsito da GNR de Portalegre está já a investigar o caso para determinar com exatidão as causas deste acidente.Cláudio era trabalhador da empresa Delta Cafés e era uma pessoa bastante conhecida na região. Deixa uma mulher e uma filha com apenas sete anos. O acidente causou grande choque e consternação entre a população de Campo Maior.Andar de moto era um dos passatempos da vítima mortal, de 33 anos. Cláudio Lucas participava habitualmente em passeios de moto todo-o-terreno com amigos, e por isso possuía experiência na condução deste tipo de veículos.