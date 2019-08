Homem morre colhido por comboio em Portimão

Um homem, com cerca de 40 anos, morreu esta quinta-feira depois de ter sido colhido por um comboio em Portimão, no Algarve.

O comboio, proveniente de Lagos, tinha como destino final a estação de Portimão.

Os bombeiros foram chamados de imediato ao local, mas já não conseguiram salvar a vítima. O óbito foi declarado no local.

A PSP e a PJ encontram-se no local para apurar as causas do acidente.

No local estiveram 21 operacionais, apoiados por nove viaturas.