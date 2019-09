Homem morre colhido por comboio em Viana do Castelo

Um homem morreu na madrugada deste sábado colhido por um comboio, na freguesia de Carreço, em Viana do Castelo, avança o Diário do Minho. A circulação ferroviária na Linha do Minho esteve interrompida.



De acordo com a publicação, ainda são desconhecidas as causas do atropelamento ferroviário.



O óbito foi declarado no local, adiantou ao Diário do Minho fonte do CDOS de Viana do Castelo.



No local estiveram 13 operacionais dos Bombeiros Voluntários e os Sapadores de Viana do Castelo, VMER de Viana do Castelo, a PSP e a GNR.