Homem morre colhido por comboio em Vila Franca de Xira

Um homem morreu, este domingo, vítima de atropelamento ferroviário, que ocorreu por volta das 06h30, na linha do Norte, na estação de Carregado, concelho de Vila Franca de Xira.A circulação ferroviária esteve interrompida no sentido Norte-Sul, e só foi normalizada pelas 09h00. A vítima tinha cerca de 60 anos. No local estiveram os Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, a GNR, as Infraestruturas de Portugal e o INEM.As autoridades investigam as circunstâncias em que ocorreu o acidente. O corpo da vítima foi levado para autópsia.