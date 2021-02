Homem morre colhido por comboio na Linha do Minho em Viana do Castelo

Um homem com cerca de 30 anos morreu esta quinta-feira colhido por um comboio na Linha do Minho, na freguesia de Mazarefes, Viana do Castelo, obrigando ao corte da circulação ferroviária, disse o comandante dos Bombeiros Sapadores.

Segundo António Cruz, o alerta para o atropelamento ferroviário foi dado cerca das 19h02, envolvendo um comboio que fazia a ligação entre a cidade de Valença, no distrito de Viana do Castelo, e o Porto.

A circulação ferroviária foi restabelecida às 20h50.

Ao local compareceram 13 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, da Cruz Vermelha, a Viatura de Emergência Médica (VMER) estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e a GNR.