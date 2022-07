A linha do norte está cortada, na zona de Espinho, depois de um homem, de 77 anos, ser colhido mortalmente por um comboio.O alerta foi dado, cerca das 18h00, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um atropelamento ferroviário, na passagem de nível de Silvalde, junto ao bairro piscatório.O óbito foi verificado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação. O corpo foi levado para o instituto de medicina legal do Porto.