Homem morre colhido por metro junto à estação Pedras Rubras no Porto

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu na noite desta terça-feira depois de ser colhido por uma composição do metro do Porto, junto à estação de Pedra Rubras, em Moreira da Maia.A vítima, que era moradora na zona do aeroporto, sofreu ferimentos considerados muito graves e entrou em paragem cardiorrespiratória. O homem não resistiu à gravidade dos ferimentos e o óbito foi verificado no local.O alerta foi dado, cerca das 22h00, para os bombeiros da Moreira da Maia para um atropelamento ferroviário. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação do hospital de São João também foi acionada.A GNR foi mobilizada e investiga as circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ferroviário. A circulação na Linha Vermelha entre o Porto e a Póvoa de Varzim já foi restabelecida depois de ter estado condicionada entre aquela estação e a estação Verdes.