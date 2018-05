Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre colhido por touro na Azambuja

Idoso não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer. Imagens podem chocar os mais sensíveis.

19:58

Um homem de 82 anos foi colhido por um touro durante as largadas da Feira de Maio, evento que decorre na Azambuja, na tarde deste sábado.



Apesar das várias tentativas de reanimação por parte dos bombeiros e das equipas de socorro chamadas ao local, a vítima acabou por não resistir aos ferimentos e morreu na sequência do incidente. O óbito foi declarado no local.



Ao que o CM apurou, cerca de 12 pessoas já foram assistidos pelos bombeiros destacados para aquele evento.