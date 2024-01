Um homem de 64 anos morreu na manhã deste domingo, depois de ter disparado acidentalmente uma arma de caça contra si mesmo, na localidade de Saldonha, em Alfândega da Fé.O acidente ocorreu no interior de um carro, num terreno de caça.O alerta foi dado às 7h24 para os Bombeiros Voluntários da Fé que estiveram no local com quatro operacionais.No local esteve também a GNR.