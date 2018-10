Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiro acidental de colega de caça mata homem em Montalegre

Polícia Judiciária está a investigar o caso.

19:17

Um homem com cerca de 30 anos morreu durante a tarde deste domingo, depois de ser atingido por um tiro de caçadeira, na Serra do Larouco, em Montalegre.



Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial da GNR de Montalegre, o alerta foi dado por volta das 15h50 e no local estiveram os Bombeiros de Montalegre, a GNR e a Polícia Judiciária, que está agora a investigar as causas desta morte.



O homem estaria com um colega de caça, a treinar cães de caça, num terreno em Meixedo, no concelho de Chaves, em Montalegre, quando foi acidentalmente atingido por um tiro, segundo informação avançada pela GNR de Vila Real ao CM.



O homem foi transportado e assistido no Centro de saúde de Montalegre, local onde acabou por morrer.