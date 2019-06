Homem morre de doença súbita na praia da Ilha da Culatra no Algarve

Um homem, com cerca de 50 anos, morreu esta sexta-feira na praia da Ilha da Culatra, no Algarve. A vítima estava a passear no areal, em direção à Praia do Farol, quando se sentiu mal. Terá sido vítima de uma doença súbita.Pessoas que estavam no local chamaram, de imediato, os Nadadores Salvadores que tentaram fazer a reanimação.O INEM foi mobilizado ao local e declarou o óbito do homem.O corpo do homem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Faro.O alerta foi dado cerca das 10h00.