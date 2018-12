Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre de mota ao sair do trabalho em Amarante

Vigas metálicas perfuraram capacete da vítima.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:47

António Fernando Silva, de 49 anos, morreu esta quarta-feira, após a mota que conduzia colidir contra uma carrinha de mercadorias, em Telões, Amarante.



O homem saiu do trabalho por volta das 18h00 e apenas tinha percorrido cerca de 100 metros quando sofreu o acidente.



A carrinha de caixa aberta estava parada a fazer uma descarga e tinha no interior vigas metálicas, que perfuraram o capacete do homem.



"Ainda fizemos manobras de reanimação, mas não conseguimos reverter a situação", disse Vítor Meireles, Comandante dos Bombeiros da Lixa, que estiveram no local.



António, que trabalhava na construção civil, deixa quatro filhos.