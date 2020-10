Um homem de 78 anos morreu no domingo após se ter despistado com o trator que conduzia numa estrada agrícola em Vila Cova à Coelheira, em Seia.O idoso saiu para trabalhar na propriedade agrícola e depois não regressou para jantar. Os familiares foram à sua procura e encontraram-no junto ao trator despistado.Os bombeiros ainda foram mobilizados, mas o óbito viria a ser confirmado por um médico do INEM. A GNR investiga as causas do acidente fatal.