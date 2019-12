Homem morre decapitado por foguete na festa de Santa Luzia

O fogo de artifício que assinalou o início das festas de Santa Luzia, em Amares, ficou marcado pela tragédia. António Silva, de 58 anos, estava a ajudar o funcionário da empresa contratada para o espetáculo pirotécnico e aproximou-se de um dos artefactos, que rebentou contra a cara da vítima.O homem ficou decapitado e o corpo foi projetado cerca de 10 metros. Residia na freguesia de Barreiros, naquele concelho, deixa a mulher viúva e dois filhos já adultos.O acidente aconteceu por volta da meia-noite de quarta-feira, num terreno próximo da capela de Santa Luzia. A GNR, que investiga agora as circunstâncias do acidente, confirmou aoque a vítima - conhecida em Amares pela alcunha António ‘Sapo’ - "não tinha credencial para o lançamento de fogos de artifício e estava apenas a ajudar o funcionário da empresa responsável pelos engenhos explosivos"."Percebemos logo quando o fogo estava a ser dado que algo não estava bem porque parecia que saía às prestações. Quase de imediato, vieram dois jovens a correr, a pedir socorro porque tinham visto o homem a ser atirado de costas logo após uma explosão", contou aoAntónio Oliveira, que no momento do acidente estava num café, a poucos metros do terreno onde a vítima perdeu a vida."Há um ano, ele perdeu três dedos devido a um foguete. Toda a vida esteve ligado ao fogo aqui na terra", rematou.As cerimónias fúnebres decorrerão este sábado, às 11h00.