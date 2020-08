Homem morre dentro de forno de fábrica em Alcobaça

Um operário, de 43 anos, morreu esta segunda-feira de manhã num acidente de trabalho, que ocorreu numa fábrica de cristais , na zona industrial do Casal da Areia, em Alcobaça.As causas da morte estão a ser investigadas pelas autoridades. A tragédia aconteceu quando a vítima procedia a trabalhos de manutenção."Algo correu mal, terá batido com a cabeça, uma vez que tinha um hematoma. Ficou inanimado no interior de um forno. Foi retirado por colegas que iniciaram as manobras de reanimação", disse Leandro Domingos, comandante dos Bombeiros de Alcobaça.O óbito foi confirmado no local pelos elementos da viatura médica do INEM de Leiria.