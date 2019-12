Homem morre depois de cair à lareira de casa em Valpaços

Um homem de 58 anos morreu ao início da noite desta segunda-feira, na localidade de Rendufe, Valpaços, depois de cair à lareira da habitação onde residia junto ao largo da aldeia.

Segundo João Sousa, Comandante dos Bombeiros Voluntários de Carrazedo de Montenegro, "quando os operacionais chegaram ao local o homem apresentava queimaduras de terceiro grau da cintura para cima e, de imediato, foram iniciadas manobras de reanimação na tentativa de reverter a paragem cardiorrespiratória da vítima".

Ainda foi acionado o helicóptero do INEM mas acabou por ser desmobilizado. A equipa médica da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM de Chaves, declarou o óbito no local, depois de algum tempo em manobras de reanimação que não tiveram sucesso.

Ao que o Correio da Manhã apurou o homem vivia sozinho e o corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal de Chaves onde será autopsiado.